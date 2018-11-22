ГИБДД может приравнять прием лекарств к употреблению наркотиков и алкоголя

Быков сослался на пункт 2.7 ПДД, в котором говорится, что некоторые медицинские препараты ухудшают реакцию и внимание, а значит шоферам их принимать нельзя. Однако в ст. 12.8 КоАП РФ, регламентирующей ответственность за нахождение за рулем в нетрезвом состоянии, об этих лекарствах упоминаний нет.