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ГИБДД может приравнять прием лекарств к употреблению наркотиков и алкоголя

22 ноября 2018, 11:13
Фото: pxhere.com
По словам представителя управления ДПС Александра Быкова, руководство ГИБДД выступило с инициативой поставить знак равенства между последствиями приема отдельных лекарственных препаратов и алкогольным или наркотическим опьянением.

Страдающих от различных заболеваний водителей могут начать судить. Об этом пишет RNS.

Быков сослался на пункт 2.7 ПДД, в котором говорится, что некоторые медицинские препараты ухудшают реакцию и внимание, а значит шоферам их принимать нельзя. Однако в ст. 12.8 КоАП РФ, регламентирующей ответственность за нахождение за рулем в нетрезвом состоянии, об этих лекарствах упоминаний нет.

В ГИБДД заявили, что эффект от приема отдельных лекарств примерно такой же как от употребления алкоголя или наркотиков. Примером этому может служить препарат димедрол, сказал представитель ДПС.

Быков добавил, что в медицинском освидетельствовании водителя, принимающего подобные препараты, указывается лишь название лекарства и его концентрация. В итоге не удается установить находится ли шофер в состоянии опьянения. В Москве в 2017 году врачи выдали водителям 224 таких акта.

В прошлые годы в России уже было несколько прецедентов, когда водителей судили за прием перед поездкой препаратов, стабилизирующих кровяное давление. В ГИБДД хотят, чтобы Минздрав РФ составил перечень медицинских препаратов, которые запрещено употреблять шоферам, либо разрешено, но в небольших дозах.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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