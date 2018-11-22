Эксперт рассказал о перспективах транзита газа через «Турецкий поток»

Двух ниток недостаточно, чтобы обеспечить газом всех потребителей. Об этом 22 ноября пишет газета «Известия».
В среду в СМИ появилась информация о том, что «Газпром» утвердил маршрут пролегания газопровода «Турецкий поток». Последний будет состоять из двух ниток, которые проложат по территориям Болгарии, Венгрии, Сербии и Словакии. Старт транзиту газа по «Турецкому потоку» через Сербию и Болгарию будет дан в 2020 году, через Венгрию — в 2021 году, а через Словакию — в 2022 году.
По словам Перова, двух ниток газопровода будет недостаточно, чтобы полностью заменить транзит голубого топлива через Украину в Европу. Та же Турция получает часть газа из России по проходящему через Украину «Трансбалканскому газопроводу». Речь идет о порядка 13 миллиардах кубометров газа. «Турецкий поток» способен лишь частично заменить украинский транзит.
Пока «Турецкий поток» достраивается Анкара может увеличить потребление газа. Через Турцию будет идти примерно 31 миллиард кубометров голубого топлива. Себе Анкара станет забирать где-то половину от этого объема. Таким образом, на выходе останется около 16 миллиардов кубометров газа. Остатки пойдут в балканские страны — Болгарию, Сербию и другие. Получается, что государствам Центральной Европы ничего не останется, считает эксперт.
Собеседник издания добавил, что сначала Россия хотела проложить четыре нитки «Турецкого потока», однако позже власти от этого отказались. Здесь нужно вспомнить, что произошло с газопроводом «Южный поток». Последний начали строить и даже торжественно открывать на территории Болгарии, но все закончилось печально. Чиновники из ряда стран Европы не хотят, чтобы Россия закрывала транзит голубого топлива через Украину. Киев получает от транзита большую прибыль. Если поставки остановятся европейцы сами понесут существенные финансовые потери.
Александр Перов опасается, что Турция став страной-транзитером голубого топлива выставит России жесткие условия. Анкара может стать для Москвы даже более неудобным партнером чем Киев. К тому же Турция получит возможность шантажировать газом государства Евросоюза, которые отказались принимать ее к себе.