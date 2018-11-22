Эксперт рассказал о перспективах транзита газа через «Турецкий поток»

В среду в СМИ появилась информация о том, что «Газпром» утвердил маршрут пролегания газопровода «Турецкий поток». Последний будет состоять из двух ниток, которые проложат по территориям Болгарии, Венгрии, Сербии и Словакии. Старт транзиту газа по «Турецкому потоку» через Сербию и Болгарию будет дан в 2020 году, через Венгрию — в 2021 году, а через Словакию — в 2022 году.