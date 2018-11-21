Стали известны обстоятельства гибели человека в аэропорту Шереметьево

За несколько часов до происшествия мужчина был снят с рейса из Мадрида из-за нанесения им побоев другом пассажиру в салоне самолета. Далее он сбежал во момент посадки на автобус, следующий до лайнера в Ереван. Затем мужчина направился в сторону взлетно-посадочной полосы, где и был сбит.