Стали известны обстоятельства гибели человека в аэропорту Шереметьево

Как информирует газета «Известия» 21 ноября, уже известна личность мужчины: это Алберт Григори Епремян 1993 года рождения. На месте трагедии были обнаружены его документы.
За несколько часов до происшествия мужчина был снят с рейса из Мадрида из-за нанесения им побоев другом пассажиру в салоне самолета. Далее он сбежал во момент посадки на автобус, следующий до лайнера в Ереван. Затем мужчина направился в сторону взлетно-посадочной полосы, где и был сбит.
Пилоты лайнера Boing, следовавшего из Москвы в Афины, сообщили о столкновении с посторонним предметом при взлете. После осмотра полосы стало известно о гибели человека.