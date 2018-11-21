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Стали известны обстоятельства гибели человека в аэропорту Шереметьево

21 ноября 2018, 13:29
Фото: pxhere.com
Стала известна хронология событий, которые привели к гибели 25-летнего гражданина Армении. Он сбит взлетающим лайнером на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево.

Как информирует газета «Известия» 21 ноября, уже известна личность мужчины: это Алберт Григори Епремян 1993 года рождения. На месте трагедии были обнаружены его документы.

За несколько часов до происшествия мужчина был снят с рейса из Мадрида из-за нанесения им побоев другом пассажиру в салоне самолета. Далее он сбежал во момент посадки на автобус, следующий до лайнера в Ереван. Затем мужчина направился в сторону взлетно-посадочной полосы, где и был сбит.

Пилоты лайнера Boing, следовавшего из Москвы в Афины, сообщили о столкновении с посторонним предметом при взлете. После осмотра полосы стало известно о гибели человека.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Происшествия
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