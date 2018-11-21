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ФАС хочет оштрафовать Burger King

21 ноября 2018, 12:10
Фото: pxhere.com
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Москве завело административное дело против сети заведений быстрого питания Burger King.

Рестораторов обвинили в «непредставлении информации». Об этом пишет RNS.

ФАС не понравились слоганы Burger King, которые сеть распространяла на рекламе куриных палочек. Заведения общепита пытались заманить покупателей надписями «Раскурячь их всех!» и «Окурительный чикен фри».

Во время проверки распространения рекламы надзорный орган запросил у Burger King некие документы и сведения. Свои требования антимонопольщики объяснили тем, что данная информация нужна им для принятия решения о возбуждении дела.

В указанный срок Burger King запрос ФАС не удовлетворил. В итоге регулятор обратился в суд. Заседание должно пройти 12 декабря. За непредставление ФАС информации Burger King грозит штраф на сумму от 20 000 до 200 000 рублей.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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