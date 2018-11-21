ФАС хочет оштрафовать Burger King

ФАС не понравились слоганы Burger King, которые сеть распространяла на рекламе куриных палочек. Заведения общепита пытались заманить покупателей надписями «Раскурячь их всех!» и «Окурительный чикен фри».
Во время проверки распространения рекламы надзорный орган запросил у Burger King некие документы и сведения. Свои требования антимонопольщики объяснили тем, что данная информация нужна им для принятия решения о возбуждении дела.
В указанный срок Burger King запрос ФАС не удовлетворил. В итоге регулятор обратился в суд. Заседание должно пройти 12 декабря. За непредставление ФАС информации Burger King грозит штраф на сумму от 20 000 до 200 000 рублей.