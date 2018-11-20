Украинский митрополит обвинил Порошенко в гонении церкви

Как информирует газета «Известия», обращение появилось после того, как 19 ноября митрополит был вызван на беседу с сотрудниками украинской службы безопасности, где ему в числе прочих были заданы вопросы о зарубежных поездках.
По его словам, 20 ноября на аналогичную беседу был вызван один из архиепископов.
На Украине в настоящее время существуют следующие православные структуры: православная церковь, принятая в мире, и непризнанные Киевский патриархат и автокефальная православная церковь.
Из-за отмены Константинополем решения о подчинении Киевской митрополии патриархату Москвы от 1686 года, Русская и Украинская православные церкви разорвали отношения с Константинопольским патриархатом.