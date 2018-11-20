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«Росконтроль» проверил популярные марки куриных яиц

20 ноября 2018, 12:14
Фото: pxhere.com
Специалистами «Росконтроля» было проверено качество пользующихся спросом в российских магазинах марок куриных яиц. Лабораторные исследования проводились среди пяти товарных брендов: «Экстра Праксис», «Вараскино», «Окское», «Наша семья» / «Птичий край» и «Деревенское» / «Роскар».

Как информирует газета «Известия» 20 ноября, ни в одном образце продукции не было обнаружено листерий, сальмонелл, а также антибиотиков. Кроме этого, исследования показали низкий уровень мезофильной микрофлоры во всех образцах.

При этом лучшими были признаны «Окские» яйца, у которых оказался белок наивысшего качества. По полезным свойствам желтка, в котором содержится важные для человека питательные вещества, лидером стала продукция марки «Птичий край».

По соотношению насыщенных и ненасыщенных жирных кислот самые лучшие результаты также оказались у яиц «Окское» и «Птичий край». Однако из-за трещины на скорлупе одного из яиц в упаковке, марка «Птичий край» оказалась на последнем месте рейтинга.

Образцы продукции, кроме «Деревенское Роскар» и «Экстра Праксис», не соответствующих необходимым стандартам качества, были рекомендованы экспертами «Росконтроля» к употреблению.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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