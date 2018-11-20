«Росконтроль» проверил популярные марки куриных яиц

Как информирует газета «Известия» 20 ноября, ни в одном образце продукции не было обнаружено листерий, сальмонелл, а также антибиотиков. Кроме этого, исследования показали низкий уровень мезофильной микрофлоры во всех образцах.
При этом лучшими были признаны «Окские» яйца, у которых оказался белок наивысшего качества. По полезным свойствам желтка, в котором содержится важные для человека питательные вещества, лидером стала продукция марки «Птичий край».
По соотношению насыщенных и ненасыщенных жирных кислот самые лучшие результаты также оказались у яиц «Окское» и «Птичий край». Однако из-за трещины на скорлупе одного из яиц в упаковке, марка «Птичий край» оказалась на последнем месте рейтинга.
Образцы продукции, кроме «Деревенское Роскар» и «Экстра Праксис», не соответствующих необходимым стандартам качества, были рекомендованы экспертами «Росконтроля» к употреблению.