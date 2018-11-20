mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Дональд Трамп выступил с критикой в адрес отставного адмирала

20 ноября 2018, 13:47
Фото: kremlin.ru
Президент США Дональд Трамп выступил с критикой в отношении адмирала в отставке Уильяма МакРейвена, который был руководителем операции по ликвидации Усамы бен Ладена. Бен Ладен - руководитель террористической организации «Аль-Каида», запрещенной в России.

Как информирует газета «Известия» 20 ноября, критика Трампа стала ответом на высказывание бывшего военнослужащего о том, что слова нынешнего лидера США являются «самой большой угрозой демократии».

Президент США в интервью на одном из телеканалов ответил в адрес МакРейвена, что лидер террористической организации мог бы быть захвачен и ранее, отметив также провал Билла Клинтона в этом вопросе.

После высказываний Трампа многие политические и военные деятели отметили необоснованность подобной критики и даже призывали его к публичным извинениям.

Усама Бен Ладен считается организатором террористических актов в США 11 сентября 2001 года, в результате которых погибли 2977 человек.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48