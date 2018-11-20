Дональд Трамп выступил с критикой в адрес отставного адмирала

Как информирует газета «Известия» 20 ноября, критика Трампа стала ответом на высказывание бывшего военнослужащего о том, что слова нынешнего лидера США являются «самой большой угрозой демократии».
Президент США в интервью на одном из телеканалов ответил в адрес МакРейвена, что лидер террористической организации мог бы быть захвачен и ранее, отметив также провал Билла Клинтона в этом вопросе.
После высказываний Трампа многие политические и военные деятели отметили необоснованность подобной критики и даже призывали его к публичным извинениям.
Усама Бен Ладен считается организатором террористических актов в США 11 сентября 2001 года, в результате которых погибли 2977 человек.