В Уфе ночью в здание врезался груженый автомобилями автовоз

18 ноября в Уфе на улице Верхней Делегатской автовоз врезался в одноэтажное здание, сообщили очевидцы группы «Инцидент Уфа и РБ».
Автовоз, груженый автомобилями, врезался в здание так, что одна из машин практически оказалась на крыше дома. На остальных автомобилях образовались вмятины.
По предварительным данным, причиной аварии стал гололёд. Количество ДТП за последнюю неделю резко увеличилось вследствие гололедицы, которая образовалась из-за прошедших дождей.
Также напомним, что только за сутки в республике произошло 20 ДТП, 21 человек получили повреждения, 8 человек погибли.