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В Уфе ночью в здание врезался груженый автомобилями автовоз

19 ноября 2018, 06:09
Фото: Инцидент Уфа и РБ
Один из автомобилей буквально оказался на крыше здания.

18 ноября в Уфе на улице Верхней Делегатской автовоз врезался в одноэтажное здание, сообщили очевидцы группы «Инцидент Уфа и РБ».

Автовоз, груженый автомобилями, врезался в здание так, что одна из машин практически оказалась на крыше дома. На остальных автомобилях образовались вмятины.

Фото: Инцидент Уфа и РБ

По предварительным данным, причиной аварии стал гололёд. Количество ДТП за последнюю неделю резко увеличилось вследствие гололедицы, которая образовалась из-за прошедших дождей.

Также напомним, что только за сутки в республике произошло 20 ДТП, 21 человек получили повреждения, 8 человек погибли.

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