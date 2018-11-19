В Москве пройдет выставка «Транспорт России»

Кроме этого в ФПК хотят к 2026 году увеличить объемы закупок пассажирских вагонов. По сравнению с прошлым годом закупки вырастут на 41,4%, то есть с 425 до более 600 штук. Всего же с 2018 по 2025 годы парк ФПК увеличится на порядка 5 000 вагонов.