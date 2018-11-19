В Москве пройдет выставка «Транспорт России»

Частью экспозиции станет модернизированный вариант плацкартного вагона, разработанный для составов холдинга «Российские железные дороги» (РЖД). Об этом пишет RNS.
Новыми вагонами поезда начнут оснащать со следующего года. Они заменят собой старые плацкартные вагоны. При модернизации вагонов специалисты учли пожелания пассажиров. В новых вагонах у людей будет больше личного пространства и места для отдыха. Вагоны станут безбарьерными и высоко оснащенными технически, рассказали представители РЖД.
Напомним, что в середине лета текущего года руководство «дочки» РЖД — «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) сообщило о планах ввести для поездок россиян три типа поездов. Речь идет о дневном экспрессе (для поездок длительностью до 6 часов и расстояние до 600 километров), ночной поезд (до 12 часов, 1200-1500 километров) и традиционный поезд (более 12 часов в пути).
Также ФПК выступила с инициативой разделить все типы составов на три класса обслуживания - эконом, комфорт и бизнес. В компании не исключили, что в старых вагонах без кондиционеров и биотуалетов будут ездить пассажиры отдельного класса обслуживания. Это будет эконом-бюджет класс.
Кроме этого в ФПК хотят к 2026 году увеличить объемы закупок пассажирских вагонов. По сравнению с прошлым годом закупки вырастут на 41,4%, то есть с 425 до более 600 штук. Всего же с 2018 по 2025 годы парк ФПК увеличится на порядка 5 000 вагонов.