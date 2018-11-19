mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Песков назвал «нечестной конкуренцией» противодействие «Северному потоку-2»

19 ноября 2018, 11:09
Фото: pxhere.com
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, попытки отдельных стран препятствовать строительству газопровода «Северный поток-2» является не чем иным как нечестной конкуренцией.

Российский чиновник добавил, что европейцев принуждают покупать дорогой газ из США. Об этом пишет RNS.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что после завершения строительства «Северного потока-2» Россия может развязать большую войну в Европе. По мнению политика, новый газопровод сделает украинскую систему транспортировки газа ненужной Москве. Таким образом, Россию больше ничего не будет удерживать от того, чтобы открыто объявить войну Украине. У Путина будут развязаны руки и он сможет начать военный поход на Киев, считает Матеуш Моравецкий.

Песков назвал заявление польского политика о грядущей войне «неудачным». Противников «Северного потока-2» пресс-секретарь российского президента заподозрил в «нечестной конкуренции» и навязывании европейцам «дорогого американского газа».

Напомним, газопровод «Северный поток-2» должен пройти из России в Германию по дну Балтийского моря. В длину нитка составит 1 220 километров. Мощность нового газопровода будет равна 55 миллиардов кубометров в год. «Северный поток-2» напрямую свяжет российского поставщика голубого топлива с потребителями из Европы.

В начале текущего года руководство компании Nord Stream 2 (оператор прокладки «Северного потока-2») доложило о возведении свыше 200 километров газопровода. Последний проходит через территориальные воды Германии и исключительную экономическую зону Финляндии. Строительство «Северного потока-2» должно быть полностью завершено уже к концу следующего года.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48