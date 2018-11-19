Песков назвал «нечестной конкуренцией» противодействие «Северному потоку-2»

Российский чиновник добавил, что европейцев принуждают покупать дорогой газ из США. Об этом пишет RNS.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что после завершения строительства «Северного потока-2» Россия может развязать большую войну в Европе. По мнению политика, новый газопровод сделает украинскую систему транспортировки газа ненужной Москве. Таким образом, Россию больше ничего не будет удерживать от того, чтобы открыто объявить войну Украине. У Путина будут развязаны руки и он сможет начать военный поход на Киев, считает Матеуш Моравецкий.
Песков назвал заявление польского политика о грядущей войне «неудачным». Противников «Северного потока-2» пресс-секретарь российского президента заподозрил в «нечестной конкуренции» и навязывании европейцам «дорогого американского газа».
Напомним, газопровод «Северный поток-2» должен пройти из России в Германию по дну Балтийского моря. В длину нитка составит 1 220 километров. Мощность нового газопровода будет равна 55 миллиардов кубометров в год. «Северный поток-2» напрямую свяжет российского поставщика голубого топлива с потребителями из Европы.
В начале текущего года руководство компании Nord Stream 2 (оператор прокладки «Северного потока-2») доложило о возведении свыше 200 километров газопровода. Последний проходит через территориальные воды Германии и исключительную экономическую зону Финляндии. Строительство «Северного потока-2» должно быть полностью завершено уже к концу следующего года.