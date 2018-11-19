Песков назвал «нечестной конкуренцией» противодействие «Северному потоку-2»

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что после завершения строительства «Северного потока-2» Россия может развязать большую войну в Европе. По мнению политика, новый газопровод сделает украинскую систему транспортировки газа ненужной Москве. Таким образом, Россию больше ничего не будет удерживать от того, чтобы открыто объявить войну Украине. У Путина будут развязаны руки и он сможет начать военный поход на Киев, считает Матеуш Моравецкий.