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Опубликован рейтинг самых недорогих иномарок в России

19 ноября 2018, 11:57
Фото: pxhere.com
Эксперты издания CarsWeek представили рейтинг самых доступных по цене марок автомобилей зарубежного производства на российском рынке по состоянию на ноябрь 2018 года.

Самая низкая цена - 459,9 тыс.руб. - у китайской иномарки Brilliance H230 с объемом двигателя 1,5 л и мощностью 105 л.с., информирует газета «Известия» 19 ноября.

На втором месте рейтинга - японский автомобиль Datsun ON-DO, стоимость которого равна 461 тыс. руб. Третье место занимает узбекский Ravon R2. Его покупка обойдется в 489 тыс. руб.

На четвертом месте - FAW Oley, сделанный в Китае. Стоимость этого седана - 491 тыс. руб. Замыкает пятерку самых доступных по цене иномарок узбекский Ravon Nexia, который обойдется россиянам в 499 тыс. руб.

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