Опубликован рейтинг самых недорогих иномарок в России

Самая низкая цена - 459,9 тыс.руб. - у китайской иномарки Brilliance H230 с объемом двигателя 1,5 л и мощностью 105 л.с., информирует газета «Известия» 19 ноября.
На втором месте рейтинга - японский автомобиль Datsun ON-DO, стоимость которого равна 461 тыс. руб. Третье место занимает узбекский Ravon R2. Его покупка обойдется в 489 тыс. руб.
На четвертом месте - FAW Oley, сделанный в Китае. Стоимость этого седана - 491 тыс. руб. Замыкает пятерку самых доступных по цене иномарок узбекский Ravon Nexia, который обойдется россиянам в 499 тыс. руб.