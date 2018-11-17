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Динар Гильмутдинов объяснил журналистам исчезновение «вафельной разметки»

17 ноября 2018, 06:14
Фото: пресс-служба ГИБДД РБ
Она будет восстановлена, но лишь на некоторых участках.

Главный госавтоинспектор республики объяснил, куда в Уфе исчезла «вафельная разметка» на дорогах и вернется ли она снова.

-«Вафельную разметку» мы будем восстанавливать на больших оживленных и длинных перекрестках, - рассказал агентству Башинформ Динар Гильмутдинов. - Она нужна для того, чтобы водители понимали, что они не должны, согласно ПДД, выезжать на загруженный перекресток. Чтобы не было: «Я не видел, я не заметил». Для этого-то «вафельная разметка» и необходима. Большой перекресток надо закрасить как положено, и чтобы краска не стерлась. Вы же видите, как у нас наносится дорожная разметка — две недели, и ее уже нет.

Напомним, впервые яркая разметка появилась в Уфе на пересечении улиц Айской и Революционной в Уфе, но уже через год была закрашена.

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#Новости#Ремонт дорог в Уфе#Виктория Куприянова#Город
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