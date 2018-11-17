Динар Гильмутдинов объяснил журналистам исчезновение «вафельной разметки»

-«Вафельную разметку» мы будем восстанавливать на больших оживленных и длинных перекрестках, - рассказал агентству Башинформ Динар Гильмутдинов. - Она нужна для того, чтобы водители понимали, что они не должны, согласно ПДД, выезжать на загруженный перекресток. Чтобы не было: «Я не видел, я не заметил». Для этого-то «вафельная разметка» и необходима. Большой перекресток надо закрасить как положено, и чтобы краска не стерлась. Вы же видите, как у нас наносится дорожная разметка — две недели, и ее уже нет.