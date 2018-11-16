В Пентагоне рассказали во сколько США обойдется создание космических войск

Именно такую сумму Белый дом готов направить на создание новой боевой структуры. Об этом 16 ноября пишет газета «Известия».
Шанахан считает, что расходы на создание космической армии могут быть и ниже. Политик озвучил сумму в пять миллиардов долларов.
В середине текущего года президент США Дональд Трамп распорядился создать в стране собственные космические войска. Новое военное ведомство должно появиться к началу лета следующего года. Глава Белого дома согласился с тем, что Россия и Китай опередили США в данном вопросе.