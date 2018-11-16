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В Индии циклон «Гаджа» уже унес жизни не менее 11 человек

16 ноября 2018, 14:20
Фото: pxhere.com
Сейчас на юго-востоке Индии бушует циклон «Гаджа», жертвами которого стали по меньшей мере 11 местных жителей.

Все погибшие проживали в штате Тамилнад. Об этом 16 ноября пишет газета «Известия».

Основной удар стихии обрушился на побережье Тамилнада. Непогода сопровождается мощными ливнями и сильным ветром, скорость которого достигает 120 километров в час. Власти страны эвакуируют жителей районов, где «Гаджа» бушует особенно неистово. К этому часу число эвакуированных уже превысило отметку в 76 000 человек. Правительство пообещало родственникам жертв циклона денежные компенсации.

Из-за сильных ливней и ураганного ветра в штате Тамилнад нарушено железнодорожное сообщение. В прибрежных районах закрыли все школы и местный университет. Некоторые государственные учреждения там также не функционируют.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Происшествия
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