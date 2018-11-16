В Индии циклон «Гаджа» уже унес жизни не менее 11 человек

Основной удар стихии обрушился на побережье Тамилнада. Непогода сопровождается мощными ливнями и сильным ветром, скорость которого достигает 120 километров в час. Власти страны эвакуируют жителей районов, где «Гаджа» бушует особенно неистово. К этому часу число эвакуированных уже превысило отметку в 76 000 человек. Правительство пообещало родственникам жертв циклона денежные компенсации.