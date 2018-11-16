В Башкирии приставы приостановили работу рудника Учалинского ГОК

Судебные приставы приостановили деятельность опасного подземного рудника по добыче полезных ископаемых, сообщили в пресс-службе УФСПП по Башкирии. Грубые нарушения требований промышленной безопасности были выявлены в одном из рудников Учалинского ГОК в ходе проверки Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Нарушения требования промбезопасности были выявлены в подземной горной выработке одного из рудников УГОК на глубине 600 метров.
Проверяющие привлекли предприятие к административной ответственности и постановили приостановить деятельность данного участка Учалинского ГОК.
- Судебные приставы выехали по месту нахождения опасного промышленного объекта и проконтролировали приостановление деятельности: были установлены ограждения и запрещающие аншлаги, -сообщили в службе судебных приставов. - Ведение подземных горных работ в подземной горной выработке Буровой орт 60-6/02 горизонта 600 м Учалинского подземного рудника приостановлено сроком на 30 дней.
Туда теперь допускают только тех специалистов, кто должен устранять выявленные нарушения.
- По предписанию Западно-Уральского управления Ростехнадзора на горизонте 600 м Учалинского подземного рудника АО «Учалинский ГОК» были приостановлены работы в подземной горной выработке незначительной протяженности, - подтвердили в пресс-службе Учалинского ГОК.
- Работы по добыче руды в данной выработке не велись, - уточнили в пресс-службе. -Приостановка работ в подземной выработке не повлияла на производственные и экономические показатели деятельности как Учалинского подземного рудника, так и АО «Учалинский ГОК» в целом.
Подземный рудник в настоящее время работает в штатном режиме. По истечению срока приостановки работ нарушения, повлекшие запрет, будут устранены, заверили на предприятии.