В Башкирии приставы приостановили работу рудника Учалинского ГОК

- Работы по добыче руды в данной выработке не велись, - уточнили в пресс-службе. -Приостановка работ в подземной выработке не повлияла на производственные и экономические показатели деятельности как Учалинского подземного рудника, так и АО «Учалинский ГОК» в целом.