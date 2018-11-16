«Мы никому не нужны!»: Сельчане отправили просьбу о помощи руководству Башкирии

В соцсетях опубликовано коллективное обращение жителей деревни Кызыл-Юлдузово Илишевского района к руководителю республики Радию Хабирову. Оно есть в открытом доступе.
Авторы сообщения рассказали, что жизнь в их деревне лишена элементарных благ, поэтому люди уезжают из нее в крупные города, особенно молодежь. Сейчас Сейчас в деревне проживают 54 человека: среди них: 22 пенсионера и 4 инвалида, средний возраст жителей - от 40 лет.
По их словам, в 90-е годы, когда началась газификация сел и деревень, местные жители в предвкушении больших перемен в своей жизни приобрели и АГВ, и даже трубы и счетчики, но газа в своих домах так и не дождались, хотя администрация района отрапортовала уже в 1996 году о полной газификации деревни Кызыл-Юлдуз. Но это не соответствовало действительному положению дел.
На данный момент, ввиду того, что электричество дорогое, люди вынуждены топить печи дровами, одна машина которых стоит 8000 рублей. А ведь пенсионерам еще надо пилить, рубить и складывать дрова. В ответ на жалобы сельчан чиновники заявили, что проводить газ в нашу деревню не рентабельно, ввиду того, что численность небольшая. Люди считают, что их просто бросили выживать на произвол судьбы.
- Наша деревня находится в 30 км от райцентра - села Верхне-Яркеево. Маршрутные автобусы к нам не ездят, и мы вынуждены добираться до больницы на такси за 600 рублей в одну сторону. Причем не один раз. Ведь надо сначала записаться, потом идти к врачу, затем сдавать анализы и для этого каждый раз приезжать в райцентр, - рассказали авторы письма. - Но это еще не все! В деревне нет магазина, а это значит, товары первой необходимости там недоступны. Не говоря уже про продуктовую корзину, о которой везде говорят. В деревне нет фельдшерского пункта. Он закрылся в 2014 году. Если у нас проблемы со здоровьем или врачи в поликлинике назначают уколы. то их нам делать некому и, конечно оказания первой медицинской помощи мы лишены.
Еще одна насущная и неразрешимая на уровне села проблема - очень плохие дороги, зимой пожилые сельчане вынуждены самостоятельно откапываться от снега. Хотя неподалеку до сих пор работает нефтяной промысел, дороги становятся с каждым годом все хуже и хуже.
- Наша местность богата нефтью, но страдают от этого только жители нашей деревни, - сетуют сельчане.
В своем письме они пригласили руководителя региона Радия Хабирова в гости и очень надеются, что он обратит внимание на накопившиеся трудности жителей села Кызыл-Юлдузово.
- Деревня наша расположена в очень красивой местности: вокруг лес, недалеко изумительной красоты озеро и река Белая. Сама деревня с виду благоустроенная, везде по улице насаждения и удивительная чистота. Люди здесь всегда были трудолюбивые и старательные. Недалеко за деревней в 1962 году был открыт нефтепромысел и многие жители вышли на пенсию, работая здесь. Здесь же над деревней возвышается факел, который тоже горит с 1962 года. Деревня наша с виду красивая и благоустроенная, но у нас много нерешенных проблем. На дворе 21 век! А у нас как будто жизнь остановилась, мы никому не нужны! - говорится в письме сельчан.
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