«Мы никому не нужны!»: Сельчане отправили просьбу о помощи руководству Башкирии

- Наша деревня находится в 30 км от райцентра - села Верхне-Яркеево. Маршрутные автобусы к нам не ездят, и мы вынуждены добираться до больницы на такси за 600 рублей в одну сторону. Причем не один раз. Ведь надо сначала записаться, потом идти к врачу, затем сдавать анализы и для этого каждый раз приезжать в райцентр, - рассказали авторы письма. - Но это еще не все! В деревне нет магазина, а это значит, товары первой необходимости там недоступны. Не говоря уже про продуктовую корзину, о которой везде говорят. В деревне нет фельдшерского пункта. Он закрылся в 2014 году. Если у нас проблемы со здоровьем или врачи в поликлинике назначают уколы. то их нам делать некому и, конечно оказания первой медицинской помощи мы лишены.