Глава Амурского ОНК ушла в отставку после требования Общественной палаты

Певица Диана Гурцкая, председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства потребовала отставки председателя ОНК Амурской области, передает РБК. Из-за того, что та разместила на своей странице в Instagram пост с поддержкой Цеповяза, одного из участников «банды Цапков» из Кущевки, события в которой в свое время потрясли всю страну.
- Наталья Охотникова должна уйти с поста председателя и члена ОНК, - заявила Диана Гурцкая. Это она сделала после того, как Охотникова в своём аккаунте в Instagram назвала осуждённого по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером. Помимо этого, она заявила, что «от его действий не пострадал ни один человек».
Диана Гурцкая сказала:
- Когда нам говорят про этого человека «потомственный фермер», то я вспоминаю девятимесячную Амиру, сожженную бандитами заживо. Они должны каяться и молить о прощении, а не жарить шашлыки, позируя на фото.
Сегодня стало известно, что Наталья Охотникова подала в отставку, об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя Амурской ОНК Андрей Зенков.