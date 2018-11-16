Глава Амурского ОНК ушла в отставку после требования Общественной палаты

- Наталья Охотникова должна уйти с поста председателя и члена ОНК, - заявила Диана Гурцкая. Это она сделала после того, как Охотникова в своём аккаунте в Instagram назвала осуждённого по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером. Помимо этого, она заявила, что «от его действий не пострадал ни один человек».