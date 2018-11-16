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Глава Амурского ОНК ушла в отставку после требования Общественной палаты

16 ноября 2018, 10:26
Фото: Instagram
Общественная палата России потребовала уволить поддержавшую Цеповяза главу ОНК Наталью Охотникову.

Певица Диана Гурцкая, председатель комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства потребовала отставки председателя ОНК Амурской области, передает РБК. Из-за того, что та разместила на своей странице в Instagram пост с поддержкой Цеповяза, одного из участников «банды Цапков» из Кущевки, события в которой в свое время потрясли всю страну.

- Наталья Охотникова должна уйти с поста председателя и члена ОНК, - заявила Диана Гурцкая. Это она сделала после того, как Охотникова в своём аккаунте в Instagram назвала осуждённого по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером. Помимо этого, она заявила, что «от его действий не пострадал ни один человек».

Диана Гурцкая сказала:

- Когда нам говорят про этого человека «потомственный фермер», то я вспоминаю девятимесячную Амиру, сожженную бандитами заживо. Они должны каяться и молить о прощении, а не жарить шашлыки, позируя на фото.

Сегодня стало известно, что Наталья Охотникова подала в отставку, об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя Амурской ОНК Андрей Зенков.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Политика
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