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En+ наращивает темпы выработки электроэнергии

16 ноября 2018, 11:47
Фото: pixabay.com
Компания En+ опубликовала статистические данные, в соответствии с которыми выработка электроэнергии на станциях En+ Group увеличилась в январе-сентябре 2018 года на 6,6% в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года. Она составила 53,2 млрд кВт.ч.

Так, выработка электроэнергии ГЭС, принадлежащих En+, возросла на 3,1% и составила 42,9 млрд кВт.ч, а выработка ТЭЦ возросла на 17% - до 10,3 млрд кВт.ч.

Вместе с тем, пишет rns, Абаканская СЭС выработала в течение 9 месяцев 5,2 млн кВт.ч электроэнергии. Этот показатель на 5,5% меньше аналогичного периода 2017 года. Производство тепловой энергии за отчетный период возросло на 5,1% и составило 18,4 млн Гкал.

Выручка энергетического дивизиона компании возросла в январе-сентябре 2018 года на 0,3% - до $2,315 млрд. Точный показатель EBITDA поднялся на 4,1% - до $863 млн.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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