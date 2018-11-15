Вечерний час-пик на проспекте Октября: ехать можно сидя

Впрочем, водитель сказал, что «248» - это теперь вместо «261» навсегда и что машин меньше не стало: - Нет, нормально, все так же, как раньше, все вернули. Кстати, остановка «Спортивная» (на фото) - одна из тех, где сама остановка пустует, а люди дожидаются задолго, метров за 15-20 заранее. Чем ставят в неловкое положение автобусы, которым приходится стоять в очереди на посадку или высадку. Ну, видимо, так людям удобнее - ждать и толкаться на маленьком пятачке.