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Вечерний час-пик на проспекте Октября: ехать можно сидя

15 ноября 2018, 16:07
Фото: Фото Марат Гареев
18:40. Остановки «Театр кукол» и «Спортивная».

Время - вечерний час пик. Несмотря на это, на остановке «Театр кукол» с транспортом проблем нет: безотносительно - большие автобусы или маршрутки. Сегодня мы уже выяснили, что проспект Октября, пожалуй, в плане транспортной обеспеченности наиболее беспроблемная часть Уфы.

Мне надо доехать до остановки «Спортивная». Небольшой участок проспекта - подходит любой. Если приезжает полный автобус, пропускаю, даже два-три, дожидаясь, практически не смотря на номер маршрута, первый попавшийся со свободными местами. Время - не более 5-7 минут. Видимо, издержки сидячей работы - продолжаю и в автобусе. Надо всё-таки больше двигаться.

На «Спортивной» дожидаюсь затонский 261-й, который теперь взял творческий псевдоним "248". Повезло - еду сидя. Хорошо, что вернули маршрут. Пока не уверен, что частота его соответствует докризисным показателям: раньше этот маршрут катался буквально каждые 5 минут. Со временем, думаю, станет ясно.

Впрочем, водитель сказал, что «248» - это теперь вместо «261» навсегда и что машин меньше не стало: - Нет, нормально, все так же, как раньше, все вернули. Кстати, остановка «Спортивная» (на фото) - одна из тех, где сама остановка пустует, а люди дожидаются задолго, метров за 15-20 заранее. Чем ставят в неловкое положение автобусы, которым приходится стоять в очереди на посадку или высадку. Ну, видимо, так людям удобнее - ждать и толкаться на маленьком пятачке.

Официальный партнер медиамарафона «Уфалогия-транспорт» - Группа компаний «Жилстройинвест».

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