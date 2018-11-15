Почему уфимка предпочла каршеринг, а не городской транспорт

Хотя в городе я за рулем езжу уже 9 лет, опыта у меня достаточно, в свое время и таксовала. Просто сейчас нет машины временно, поэтому и беру машину в аренду. Таксисты даже получаются часто неприятные водители, особенно в одной из фирм, поэтому чаще выбираю другую, где получается дороже, так как я за сервис. А в маршрутках ходить толкаться, и стоять ждать автобус нет времени и желания, я лучше переплачу.