Участницу проекта «Уфалогия-транспорт» зажало дверью «ПАЗика»

Вся беда в том, что в этот самый момент рванул с места и автобус!!! Дверь начала закрываться, и я оказалась зажатой в дверях в едущем автобусе. И автобус не останавливался! Я так перепугалась, что у меня закружилась голова. Я чувствовала, что вот-вот полечу вниз прямо на асфальт! Наконец до него дошло, что я зависла у него в дверях, он притормозил и открыл дверь. Все это продолжалось несколько секунд, и автобус проехал всего несколько метров. Но мне они, поверьте, показались целой вечностью! У меня внутри все тряслось!