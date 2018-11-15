Как работает общественный транспорт в европейских странах

Поэтому в Праге, Вене и иже с ними чувствуешь себя настоящим дикарем, воспринимающим как чудо то, что если написано, что трамвай приходит в 7.29, то он реально придет в 7.29! И не только в Праге, но и в Вене, и в Париже, и в Брюсселе, и, скорее всего, на всем остальном европейском пространстве, транспорт ходит по расписанию. Это открывает перед нами такие невиданные возможности, как приезд вовремя на работу, например.