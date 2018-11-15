Спортдиректор ГК "Алиса": Общественный транспорт это хорошо, но личный - лучше

Ну, вот удобнее на машине, что тут спорить? Езжу я по улицам Уфы каждый божий день. А в последние недели две, по ощущениям, и тому, что вижу на дорогах, автобусов стало чуть меньше. Не сказать, что сильно заметно меньше, нет. Но на дорогах стало свободнее.