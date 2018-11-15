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Под Томском сотрудники ФСБ заподозрили женщин в финансировании терроризма

15 ноября 2018, 12:36
Фото: pxhere.com
В Томской области по подозрению в переводе денег террористам задержали нескольких женщин.

По версии следствия, жительницы региона собирали деньги и предоставляли финансовые услуги членам ИГИЛ (организация запрещена в России). Об этом пишет RNS.

Представители ФСБ заявили, что подозреваемые размещали в мессенджерах реквизиты банковских карт и платежных сервисов, принадлежащих боевикам воюющим в Сирии.

В ходе обысков сотрудники спецслужб нашли у подозреваемых банковские карты, средства связи, электронные носители, а также литературу и атрибутику террористов. Еще у задержанных были изъяты инструкции о том, как правильно «финансировать» ИГИЛ.

Всех задержанных обвинили в «Финансировании терроризма» и взяли под стражу. Суда они будут ждать в камере.

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