«Почему нет транспортных карт? Покачену!» Волонтеры о проблемах c проездом

22:00, дороги пустые, подъезжая к моей остановке, водитель легко управляет транспортным средством одной правой. Левая занята более важными делами - она держит смартфон возле уха. Спрашиваю у водителя, есть ли в наличии транспортные карты? На уточняющий вопрос «почему нет?», получаю емкое «покачену!» и «нам не выдают», после которого отдаю деньги за обычный проезд и выхожу. Но, трогаясь от остановки, водитель приоткрыл переднюю дверь и крикнул мне, что купить можно будет у кондуктора и показал в сторону будки на остановке (но когда я мимо нее прохожу, она уже всегда закрыта).