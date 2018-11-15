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«Почему нет транспортных карт? Покачену!» Волонтеры о проблемах c проездом

15 ноября 2018, 18:03
Фото: musket
22.30, центр Уфы

-Сегодня в 21:30 выезжаю из центра в сторону проспекта, Нефаз БАТ №226 еще ездит, - рассказывает Георгий Шишкин. - Салон просторный, но холодный, отопление не включено. На окне висит объявление, что у кондуктора должны быть в продаже транспортные карты, с которыми проезд дешевле и что если их нет или отказываются продавать, то нужно звонить по указанному телефону. Но кондуктора в салоне нет, оплата и выход через переднюю дверь.

22:00, дороги пустые, подъезжая к моей остановке, водитель легко управляет транспортным средством одной правой. Левая занята более важными делами - она держит смартфон возле уха. Спрашиваю у водителя, есть ли в наличии транспортные карты? На уточняющий вопрос «почему нет?», получаю емкое «покачену!» и «нам не выдают», после которого отдаю деньги за обычный проезд и выхожу. Но, трогаясь от остановки, водитель приоткрыл переднюю дверь и крикнул мне, что купить можно будет у кондуктора и показал в сторону будки на остановке (но когда я мимо нее прохожу, она уже всегда закрыта).

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#Новости#Транспорт#Виктория Куприянова#Город
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