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Молодая мама Карина из Уфы: люди стоят по полтора часа, чтобы уехать

15 ноября 2018, 10:46
Уфимка стала участницей проекта «Подвезу за интервью» в рамках транспортной «Уфалогии».

15.45, ул. Российская

Роман Осокин и Артем Михайлов сегодня в течение дня выступают бесплатным такси и подвозят уфимцев за интервью. Одно из героинь проекта стала молодая мама. Она рассказала, с какими проблемами ей приходится сталкиваться.

-Хуже всего в пригородных направлениях, - уверена девушка. - Когда маршрутки отменили, приходилось ждать маршрутный автобус по полтора часа. а поле шести вечера вообще не на чем уехать - только такси за 300 рублей(пригород же!). Около дома, на Российской, стало значительно хуже. Если раньше я ждала автобус десять минут, а сейчас приходится полчаса мерзнуть на остановке. С ребенком нет особой разницы - на "ПАЗике", или маршрутке, мы живем близко к остановке. Лишь бы приезжали чаще.

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