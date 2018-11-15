mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мнение: Почему полное отслеживание транспорта в Уфе пока невозможно?

15 ноября 2018, 07:15
Фото: Виктория Куприянова / Mkset.ru
11.35 «Транспортный навигационный центр» в Уфе, Октябрьской революции, 34.

На этот вопрос корреспонденту Медиакорсети отвечает Артур Гимранов, инженер-программист «Транспортного навигационного центра».

- Приложение «Открытый транспорт» было выложено в сеть в январе 2015 года, а разрабатывалось оно в течение 2014 года. Над первой версией работали двое, сейчас в штате трое программистов. Команде удалось на самом-то деле немало. За несколько лет работы увеличилось количество маршрутов, добавились Стерлитамак и Учалы. Дальше - скорее всего, приложение появится в Салавате.

Почему нельзя сразу добавить абсолютно весь транспорт в Уфе? Изначально у нас был договор с «Башавтотрансом», а частных перевозчиков мы подключали по их желанию, которого особо-то и не было. Сейчас все меняется: ведутся переговоры по подключению троллейбусов и трамваев, хотя отслеживать их нет особого смысла: они ходят по четкому графику. Поэтому нам нужно только разрешение, чтобы показывать их на карте. Также в связи с последними изменениями( убрали нелегальные маршруты) появилось больше заявок от перевозчиков, чтобы добавить больше единиц в приложение.

Наша конечная цель: чтобы человек, который никогда не был в Уфе, смог составить оптимальный маршрут, а местный житель ежедневно и с комфортом мог добраться до работы или учебы.

Материалы по теме
Конечная остановка Уфы: горожане рассказали о плюсах и минусах работы транспортаТакси или автобус: Время в пути почти одинаковое, а цены за проезд совсем разныеУтро как из 90-х: как выглядит конечная остановка транспорта в Инорсе в Уфе
#Новости#Уфалогия: Транспорт#Виктория Куприянова#Город
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44