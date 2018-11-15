Мнение: Почему полное отслеживание транспорта в Уфе пока невозможно?

Почему нельзя сразу добавить абсолютно весь транспорт в Уфе? Изначально у нас был договор с «Башавтотрансом», а частных перевозчиков мы подключали по их желанию, которого особо-то и не было. Сейчас все меняется: ведутся переговоры по подключению троллейбусов и трамваев, хотя отслеживать их нет особого смысла: они ходят по четкому графику. Поэтому нам нужно только разрешение, чтобы показывать их на карте. Также в связи с последними изменениями( убрали нелегальные маршруты) появилось больше заявок от перевозчиков, чтобы добавить больше единиц в приложение.