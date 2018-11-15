Корреспондент RBToday в транспорте: Тепло и уютно, пахнет бензином

Транспорт уже не забит под завязку – утренняя волна студентов уже сошла. Тем не менее свободных сидений в проходящих автобусах почти нет. Некоторые пазики приходится пропускать - у них замерзшие окна. Как показала практика последних дней, это значит, что с отоплением в этом транспорте что-то не так и разница между температурой внутри и снаружи небольшая.