Корреспонденты телеканала БСТ испытали на себе вечерний час пик

-От «Центрального рынка» до Ягодной Поляны маршрут №107 «Башавтотранса» идет один час с учетом вечернего трафика, - отмечают журналисты. - Забирает там пассажиров и идет в обратный путь. Таким образом из центра до отдаленных микрорайонов без пересадок можно добраться один раз в два часа. С пересадками выходит дороже, Как правило, те, кто пользуется государственным автоперевозчиком, приобретают проездные, что позволяет сэкономить. Для сокращения интервалов движения «Башавтотранс» нанял частных водителей на микроавтобусах.