mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Корреспонденты телеканала БСТ испытали на себе вечерний час пик

15 ноября 2018, 16:50
Фото: Mkset.ru
20.30, остановка «Центральный рынок»

Остановка «Центральный рынок» - одна центральных транспортных артерий города, особенный шарм которой придает вечерний час пик. Корреспонденты телеканала БСТ проехали на автобусе №108 до конечной станции «Уфимский лесхоз» в деревне Ягодная Поляна.

-От «Центрального рынка» до Ягодной Поляны маршрут №107 «Башавтотранса» идет один час с учетом вечернего трафика, - отмечают журналисты. - Забирает там пассажиров и идет в обратный путь. Таким образом из центра до отдаленных микрорайонов без пересадок можно добраться один раз в два часа. С пересадками выходит дороже, Как правило, те, кто пользуется государственным автоперевозчиком, приобретают проездные, что позволяет сэкономить. Для сокращения интервалов движения «Башавтотранс» нанял частных водителей на микроавтобусах.

Подробный материал - на сайте bash.news.

Материалы по теме
Спортдиректор ГК "Алиса": Общественный транспорт это хорошо, но личный - лучшеПочему уфимка предпочла каршеринг, а не городской транспортКак работает общественный транспорт в европейских странахУчастницу проекта «Уфалогия-транспорт» зажало дверью «ПАЗика»
#Новости#Транспорт#Уфалогия: Транспорт#Виктория Куприянова#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48