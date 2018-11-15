«Как Суворов»: за транспортную доступность в Уфе инвалиду приходится бороться

-Скоро нам с сыном ехать в РДКБ на операцию, а я ума не приложу - как мне добраться? Ребенок на инвалидной коляске. Недавно я так намучилась с поездками в Реабилитационный центр, расположенный на Монументе Дружбы. Напрямую ничего не ходит, мы доезжали до Гостиного двора и потом я пешком катила коляску до самого Монумента" - делится своими мыслями Регина. - Кстати, даже доехать до Колхозного рынка (прим. - территориально в одном районе), Регина не может доехать с сыном. Потому что не ходят (большие) автобусы «Башавтотранса».