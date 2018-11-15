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«Как Суворов»: за транспортную доступность в Уфе инвалиду приходится бороться

15 ноября 2018, 18:22
Фото: Фото Алины Хабировой
23:16, остановка «Суворова», Черниковка

Не знал великий русский полководец Александр Васильевич, что уфимская остановка, названная в его честь, будет ассоциироваться с его штурмами и осадами. Стою на остановке, уже темнеет. Проезжают автобусы постоянным потоком. Казалось бы тут проблем с транспортом нет. Возможно для кого транспортная обстановка является удовлетворительной. Но не для Регины Сафроновой. Ее историю расскажет волонтер проекта Алина Хабирова.

Она только что приехала с больницы N17 - отвозила анализы сына. Они готовятся к операции, у ее сына - ДЦП.

-Скоро нам с сыном ехать в РДКБ на операцию, а я ума не приложу - как мне добраться? Ребенок на инвалидной коляске. Недавно я так намучилась с поездками в Реабилитационный центр, расположенный на Монументе Дружбы. Напрямую ничего не ходит, мы доезжали до Гостиного двора и потом я пешком катила коляску до самого Монумента" - делится своими мыслями Регина. - Кстати, даже доехать до Колхозного рынка (прим. - территориально в одном районе), Регина не может доехать с сыном. Потому что не ходят (большие) автобусы «Башавтотранса».

-Мы уже столько писем писали депутатам про транспортную доступность. Даже встреча была с главой Горсовета, но ничего так и не решилось, - продолжает мама ребенка-инвалида. -Обращения были и к депутатам Горсовета, и Курултая. Ведь преимущественно в Северной части Уфы расположены образовательные учреждения, а удобств для передвижения нет.

Если обобщить, то ни по одному маршруту, которые нужны для передвижения семьи Регины нет комфортных автобусов: на Менделеева (там РДКБ, Центр иппотерапии, адаптивные лыжи, коррекционная школа-интернат 13), на Монумент Дружбы ( Реабилитационный Центр) , в Сипайлово, на Колхозный рынок, на Зорге (бассейн "ТАН"). Куда ни глянь, выехать на общественном транспорте маме с ребенком-колясочником некуда.Возможно, Регина еще соберется духом и снова будет обращаться и биться во все чиновничьи кабинеты, брать штурмом как Александр Суворов, но пока у нее главная задача - успеть оформить все документы для операции сына Эльдара.

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