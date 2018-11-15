«Газпром» нарастил поставки газа в страны ближнего зарубежья на 8,4%

С января по октябрь 2017 года «Газпром» экспортировал в страны Балтии и СНГ 23,143 миллиарда кубометров природного газа, а в Украину — 1,575 миллиарда кубометров. В нынешнем году поставки голубого топлива в Украину выросли на 11,5% и составили 1,756 миллиарда кубометров. Примечательно, что весь российский газ, предназначенный для Украины, экспортировался исключительно в Донецкую и Луганскую области страны.