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«Газпром» нарастил поставки газа в страны ближнего зарубежья на 8,4%

15 ноября 2018, 12:37
Фото: pxhere.com
В январе-сентябре 2018 года объемы экспорта «Газпрома» в государства СНГ и Балтии выросли на 8,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Всего за первые девять месяцев текущего года «Газпром» поставил в ближнее зарубежье 25,085 миллиарда кубометров голубого топлива. Об этом пишет RNS.

С января по октябрь 2017 года «Газпром» экспортировал в страны Балтии и СНГ 23,143 миллиарда кубометров природного газа, а в Украину — 1,575 миллиарда кубометров. В нынешнем году поставки голубого топлива в Украину выросли на 11,5% и составили 1,756 миллиарда кубометров. Примечательно, что весь российский газ, предназначенный для Украины, экспортировался исключительно в Донецкую и Луганскую области страны.

В 2018 году главным клиентом «Газпрома» стала Белоруссия. Минск уже приобрел 14,302 миллиарда кубометров голубого топлива, что на 6% больше показателей января-октября прошлого года. Экспорт в Казахстан за указанный промежуток времени вырос на 28%, достигнув 2,337 миллиарда кубометров. Поставки в Литву увеличились с 866 до 936 миллионов кубометров.

Экспорт российского газа в Латвию сократился с 1,662 до 1,032 миллиарда кубометров, а в Эстонию — с 337 до 300 миллионов кубометров.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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