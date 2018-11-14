«Юнипро» направит на ремонт третьего блока Березовской ГРЭС еще 14 млрд руб

«Юнипро» приступило к восстановлению объекта. В 2016 году на ремонт третьего энергоблока Березовской ГРЭС было выделено 4,7 миллиарда рублей. Через год на проведение восстановительных работ направили еще 9,8 миллиарда рублей. За первые девять месяцев текущего года размер инвестиций вырос на 7,5 миллиарда рублей.