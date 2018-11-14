Юнармейцы поучаствовали во Всероссийской патриотической акции «Катюша»

Завершение слета состоялось на площади Победы, где собрались порядка двух тысяч гостей, а юнармейцы стали участниками Всероссийского патриотического флешмоба «Катюша», который приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. Старт акции был дан в Москве 21 октября Позже она распространилась на Краснодарский край, Вологодскую и Калужскую области, а также Камчатку и Дагестан.