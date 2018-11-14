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Юнармейцы поучаствовали во Всероссийской патриотической акции «Катюша»

14 ноября 2018, 16:33
Фото: yunarmy.ru
Во всероссийский праздник День народного единства все юнармейцы владимирской области собрались на ll региональный слет. Во Владимир приехали более 600 человек из 20 районных штабов. Ряды Юнармии в это день пополнились еще на 50 человек.

Как заявил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, в этот знаменательный день им был издан указ о присвоении Владимирскому отделению Всероссийского патриотического движения «Юнармия» имени Дмитрия Пожарского. На данный момент в состав движения входят более 2,5 тысяч юных владимирцев, пишет Newsnn.

Завершение слета состоялось на площади Победы, где собрались порядка двух тысяч гостей, а юнармейцы стали участниками Всероссийского патриотического флешмоба «Катюша», который приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. Старт акции был дан в Москве 21 октября Позже она распространилась на Краснодарский край, Вологодскую и Калужскую области, а также Камчатку и Дагестан.

Под всем известную «Катюшу» владимирские юнармейцы и гости праздника исполнили танец. Владимирская область отправила флешмоб во Владивосток. За проведением всероссийской акции можно наблюдать в социальных сетях по хэштегу #КатюшаЮнармия. Отделение, чьи фото и видео наберут большее количество «сердечек», будут награждены Главным штабом Юнармии.

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