СМИ: США могут отложить ужесточение антироссийских санкций

Между тем, экс-глава Управления по контролю за иностранными активами Минфина США Джон Смит сообщил, что конгрессмены считают недостаточными ограничения, наложенные на Россию в настоящее время администрацией Дональда Трампа. По мнению американских политиков, за вмешательство в выборы 2016 года Москва должна понести большее наказание.