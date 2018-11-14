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«Россети» восстановили подачу электроэнергии в 100 тыс домов Чечни

14 ноября 2018, 12:40
Фото: rosseti.ru
Компания «Россети» закончила в установленный срок работы на подстанции 110 кВ «Самашки» в Республике Чечня, требуемые для прохождения осенне-зимнего периода.

Эти работы были необходимы, чтобы обеспечить надежную работу на предстоящий холодный сезон, сообщает 1prime.ru.

По словам главного инженера «Россетей» Дмитрия Гвоздева, быстро принятые меры привели к повышению надежности энергоснабжения примерно 100 тысяч жителей Ачхой-Мартановского и Сунженского районов. Также он отметил, что работы стартовали 13 ноября по результатам мониторинга за состоянием оборудования и согласованию с местным руководством.

Как подчеркнул Гвоздев, к настоящему времени подачу энергии в дома республики полностью восстановили.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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