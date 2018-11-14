mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Поставки продукции двух российских предприятий в страны ЕАЭС приостановлены

14 ноября 2018, 12:33
Фото: pxhere.com
Россельхознадзор временно ограничил поставки в государства ЕАЭС продуктов, изготовленных на ОАО «Калининградский тарный комбинат» и ООО «Балтрыбтех».

В продукции животного происхождения данных российских предприятий выявлено содержание ДНК ингредиентов, которые не были заявлены изготовителем. Об этом пишет RNS.

Эксперты Россельхознадзора нашли в мясных консервах серьезные несоответствия. Подобное произошло уже во второй раз. По закону надзорный орган обязан временно запретить «Калининградскому тарному комбинату» и «Балтрыбтеху» экспортировать свои товары за границу.

Кроме этого Россельхознадзор проводит усиленный лабораторный контроль в отношении продукции еще 27 отечественных предприятий. Все они также экспортируют животноводческую продукцию в государства ЕАЭС.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44