Песков: ограничения со стороны США неправильно называть «санкциями»

Пресс-секретарь добавил, что новые антироссийские санкции трудно предугадать, потому что Вашингтон действует непредсказуемо. Но если они вновь будут приняты, то это еще более ухудшит двусторонние отношения. Песков признал, что эти ограничения являются негативным фактором и власть работает над тем, чтобы минимизировать их последствия.