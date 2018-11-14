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Гречка сильно подешевела из-за рекордного урожая

14 ноября 2018, 15:26
Фото: pxhere.com
В сентябре текущего года цена гречки в магазинах упала почти на четверть по сравнению с сентябрем 2017 года. Впервые с 2015 года один килограмм этой крупы стоит 47,3 рублей. Минсельхоз объяснил такое событие высоким прошлогодним урожаем гречихи.прошлогодним урожаем гречихи.

По прогнозам экспертов, в результате сокращения посевных площадей в новом сезоне гречка подорожает. Об этом пишет газета «Известия».

По сравнению с сентябрем 2017 года, в этом году гречка подешевела на 26,5% - до 47,3 рублей за килограмм. Весь год стоимость гречки постепенно снижалась. В сентябре цена оказалась самой низкой с 2015 год. По данным Росстата, дороже всего гречка стоила в августе 2016 года – 94 рубля за килограмм.

Несмотря на падение цены на гречку, другие социально значимые продукты питания в сентябре только подорожали: стоимость свинины выросла на 5,3%, мороженой рыбы – на 3,8%, картофеля – на 5,5% и т.д.

В Минсельхозе рассказали, что снижение цен на гречневую крупу связано с избытком на рынке этой крупы из-за высокого урожая прошлого года. В 2017 году удалось собрать рекордный урожай гречихи – 1,5 миллиона тонн. Получилось так, что на заготовительных и перерабатывающих заводах скопились большие запасы гречки, в 1,6 раза превышающие норму.

В итоге производители стали продавать тонну гречки за 14,9 тысяч рублей, что на 45,5% ниже, чем в прошлые годы.

Чтобы не допустить падения доходов производителей, Минсельхоз сократил на 40% посевные площади под урожай 2018-2019 сельскохозяйственного года.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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