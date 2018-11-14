Гречка сильно подешевела из-за рекордного урожая

По сравнению с сентябрем 2017 года, в этом году гречка подешевела на 26,5% - до 47,3 рублей за килограмм. Весь год стоимость гречки постепенно снижалась. В сентябре цена оказалась самой низкой с 2015 год. По данным Росстата, дороже всего гречка стоила в августе 2016 года – 94 рубля за килограмм.