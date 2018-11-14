Бывший следователь по делу ЮКОСа погиб в ДТП

В Москве бывший следователь по делу ЮКОСа Денис Исаков погиб в аварии. Ранее его жена заявила о пропаже мужа. Она заявляла, что мужчина ушел из дома 4 ноября и не вернулся. 10 ноября она обратилась в полицию.

Бывший сотрудник Генпрокуратуры находился за рулем автомобиля BMW Х6. Исаков не заметил круговое движение, поехал прямо по газону и врезался в столб. В автомобиле находился пассажир. В результате ДТП водитель скончался. Что стало с пассажиром – неизвестно. Об этом пишет газета «Известия». В 2014 году Исаков был признан виновным в аварии, в которой погиб его коллега по надзорному ведомству Алексей Бухтояров. Нефтяная компания ЮКОС существовала с 1993 по 2007 год. В 2003 году владельцы компании Михаил Ходорковский и Платон Лебедев были приговорены виновными в уклонении от уплаты налогов и приговорены к длительным срокам заключения.