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В Индонезии был найден похожий на часть разбившегося лайнера объект

31 октября 2018, 11:26
Фото: Global Look Press/Andrew Lotulung
В Индонезии военно-морские силы нашли двадцатиметровый объект, предположительно являющийся фрагментом разбившегося пассажирского самолета Boeing 737 MAX 8. Предмет расположен под водой на глубине тридцати двух метров к северо-востоку от столицы Индонезии.

Полковник Харис Джоко Нугрохо подчеркнул, что пока нельзя подтвердить факт принадлежности объекта к самолету. Специальный сканер сделает изображение объекта, также его планируют проверить водолазы. Идентификация может занять пять часов.

Так, пишет газета «Известия», пассажирский самолет компании Lion Air, который совершал рейс из Джакарты в Панкалпинанг, разбился утром 29 октября, через 13 минут после вылета из аэропорта. Воздушное судно упало в море в районе острова Ява. Отмечается, что на борту находились 181 пассажир и восемь членов экипажа. В результате крушения все погибли.

Ранее власти Индонезии выяснили, что у самолета обнаружили технические неисправности во время предыдущего полета. Речь идет о ложной индикации скорости.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Происшествия
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