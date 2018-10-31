Размер чистой прибыли нефтяной компании OMV снизился в два раза

Сейчас чистый долг OMV равен 2,306 миллиарда евро. В начале года сумма долга составляла 2,005 миллиарда евро, то есть на 15% меньше. В июле-сентябре объемы добычи углеводородов компании увеличились на 19,1% — до 406 000 баррелей нефтяного эквивалента в день. Показатели добычи жидких углеводородов сократились на 1,8%, составив 16,3 миллиона баррелей. Объемы добычи газа подскочили сразу на 46% и составили 121,8 миллиарда кубических футов.