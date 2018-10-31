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Чубайс: «Роснано» будет развивать ветрогенерацию на Дальнем Востоке

31 октября 2018, 09:29
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»
В АО «Роснано» полностью готовы для активной совместной работы с предприятиями Японии по вопросам создания мощностей ветрогенерации на Дальнем Востоке. Также планируется и дальше продолжать популяризировать этот вид возобновляемой энергетики.

Председатель правления управляющей компании «Роснано», член бюро правления РСПП Анатолий Чубайс 30 октября текущего года в ходе проведения круглого стола в Токио при участии представителей бизнес-сферы Японии сделал соответствующее заявление о готовности его компании к сотрудничеству с другими организациями из страны восходящего солнца, сообщает издание «Восток-Медиа».

Чубайс сообщил, что в ближайшие пару лет в России будет построено 1800 МВт мощностей ветрогенерации. Также закончится строительство трех масштабных заводов, изготавливающих оборудование для данной сферы.

Глава «Роснано» подчеркнул, что возобновляемая энергетика является одним из приоритетных направления для развития страны и высоко оценивается экспертами. Японская компания Winpro Global проявила интерес к участию в реализации проектов по ветроэнергетики. По словам Чубайса, «Роснано» готова к переговорам по взаимному сотрудничеству с японской стороной.

Также Чубайс сообщил, что обсудил с японскими представителями возможность вовлечения других японских компаний к участию в уже разработанном «Роснано», Дальневосточном фонде и РВК венчурном фонде по вопросам развития инновационных технологий на Дальнем Востоке. «Дальневосточный венчурный фонд инвестиций сформирован. Ожидается, что в состав фонда будут привлекаться японские компании для подготовки «второго закрытия», - завершил свое выступление Чубайс.

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