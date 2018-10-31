Чубайс: «Роснано» будет развивать ветрогенерацию на Дальнем Востоке

Также Чубайс сообщил, что обсудил с японскими представителями возможность вовлечения других японских компаний к участию в уже разработанном «Роснано», Дальневосточном фонде и РВК венчурном фонде по вопросам развития инновационных технологий на Дальнем Востоке. «Дальневосточный венчурный фонд инвестиций сформирован. Ожидается, что в состав фонда будут привлекаться японские компании для подготовки «второго закрытия», - завершил свое выступление Чубайс.