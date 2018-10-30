Завтра температура воздуха на территории Башкирии опустится до -13°

30 октября, сегодня, осадки прогнозируются только после наступления ночи – жителей республики ожидает небольшой снег с дождем. Также в ночное и утреннее время в отдельных участках дорог стоит остерегаться гололедицы, сообщают синоптики. Ветер дует со стороны северо-запада, северный умеренный, после наступления темного времени суток порывы могут дойти до сильного. Температура воздуха ночью -2…-7°, местами -12°, днем -3...+2°.
На следующий день, 31 октября, ожидается слабый снег, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Станет холоднее, по сравнению с предыдущим днем: температура воздуха ночью достигнет -4…-9°, при прояснениях до -13°, днем -4…+1°.