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В руководящем составе «АвтоВАЗа» произошли кадровые перестановки

30 октября 2018, 16:24
Новым вице-президентом ПАО «АвтоВАЗ» по изготовлению машин стал Михаил Рябов.

До последнего назначения мужчина занимал должность гендиректора «LADA Ижевский автомобильный завод». Об этом пишет RNS.

На посту гендиректора «LADA Ижевский автомобильный завод» Рябова сменил Денис Носов, который до этого работал руководителем производства пластмассовых изделий «АвтоВАЗа».

Сергей Урюпин, работавший вице-президентом «АвтоВАЗа» по изготовлению компонентов к машинам, покидает автогигант. Он получил высокую должность на одном из предприятий российского автопрома.

Вице-президентом «АвтоВАЗа» по автокомпонентам стал Николай Строков, у которого есть опыт работы вице-президентом по изготовлению машин.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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