В Башкирии суд присяжных вынес приговор двум парням, нечаянно убившим пенсионера

Как следует из материалов дела, в мае текущего года 63-летний потерпевший пригласил молодых людей к себе в гости. Однако посиделки не заладились. В процессе распития спиртного возник скандал, переросший в драку. Молодые гости сильно избили пожилого хозяина, в том числе табуретом и лопатой. Когда же он потерял сознание, они скрылись с места происшествия. Мужчина вскоре скончался.