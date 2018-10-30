Судебные приставы станут уведомлять россиян о долгах через SMS

В ФССП считают необходимым постепенно переходить на электронные способы уведомления россиян об их долгах. Сообщения могут поступать и через портал госуслуг. Ведь сейчас практически у каждого человека есть смартфон или другой гаджет с доступом в интернет, сказал Аристов.