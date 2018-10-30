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"Салават Юлаев" сыграет с "Ак Барсом" в альтернативой форме

30 октября 2018, 12:48
Как стало известно Медиакорсети, "Салават Юлаев" планирует провести оставшиеся в регулярном чемпионате матчи с казанским "Ак Барсом" в альтернативном комплекте формы.

Дизайнеры приступили к разработке специальных свитеров по тематике "Зеленого Дерби".

Напомним, в прошлом году культовое противостояние "Салавата" и "Ак Барса" обзавелось собственным логотипом и линейкой лимитированной атрибутики.

4 января соперники сыграют в Казани, 20 февраля пройдет матч в Уфе. Для уфимцев эта игра станет заключительной в регулярном сезоне.

"Юлаевцы" и "барсы" уже дважды играли в текущем чемпионате. В домашних стенах уфимцы проиграли - 4:5Б (по буллитам), на выезде проиграли - 1:3.

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