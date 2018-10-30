На следующий Хэллоуин нарядитесь Основиным. "Салават" проиграл "Динамо"

Клуб ленится делать шоу

В последних нескольких материалах мы отмечали спад посещаемости "Уфа-Арены" и связывали это с малосодержательным хоккеем "Салавата Юлаева". Это верно. Есть и другая сторона - сотрудники отдела маркетинга и их коллеги из пресс-службы вместе с SMM тоже могли сработать на улучшение заполняемости трибун.

Дело в том, что домашние игры против "Динамо" в КХЛ всегда оказывались в чем-то особенными и через них проходит новейшая история команды. Против "бело-голубых" Андрей Василевский провел полноценный дебют в лиге и в тот же день сделал шатаут и отдал голевой пас на единственный гол. Пару лет назад матч с "Динамо" был посвящен 55-летию клуба, сыграли в ретро-форме, а вратарь Андрей Гаврилов невольно стал героем хоккейного видео года. Самая первая игра со столичной командой в КХЛ обернулась эпической перестрелкой 7:6ОТ и до разгрома "Сочи" 11:3 в прошлом году была самой результативной игрой "Салавата" в истории КХЛ. В этих матчах тренировали Вячеслав Быков и Олег Знарок, были разгромы и чудо-моменты. Наконец, почти всегда уфимцы побеждали, а первые матчи собирали аншлаг.

Как видите, даже поверхностной ностальгии достаточно, чтобы составить небольшой текст с фото и видео, а еще лучше - подготовить трейлер встречи. Наконец, на предсезонке были неформальные разговоры, что "глитч-форма" может использоваться и в играх регулярного чемпионата - почему не сейчас?

Так почему все эти возможности не были использованы, когда команду штормит и даже на СКА с "Авангардом" не собирается полный стадион? Почему на сей раз Антон Бурдасов не пошел на фан-сектор? Это ведь была отличная акция. Почему нет автограф-сессий с Максимом Майоровым, Андреем Кареевым и Вячеславом Солодухиным? Вообще никаким образом клуб не показывает, что посещаемость игр как-то волнует руководство. 5417 зрителей на игре - всего на 664 больше антирекорда в 4753 на игре с "Сибирью".

Пустые места под фанатскими рядами. Фото: "Салават Юлаев"

Никому ничего не надо, кроме имитации бурной деятельности. Клуб поздравляет гендиректора Тагира Ибрагимова с днем рождения на официальном сайте, говоря, что он "снискал уважение и высокий авторитет, как крупный спортивный функционер" (кстати, запятой быть не должно, это прямая цитата). А в чем эта крупность проявилась для зрителя? Ничего же серьезного по факту не происходит. По крайней мере, публично. Но ведь хоккей обязан быть для публичным.

В третьем комплекте формы "Салават" все же сыграет. Оставшиеся два "Зеленых дерби" с "Ак Барсом" соперники проведут в особых джерси. 4 января пройдет игра в Казани, 20 февраля - в Уфе. Как нам известно, на данный момент идет разработка макетов.

Годы идут, а Еременко все тащит

Первая двадцатиминутка продлилась всего 28 минут "грязного" времени. Так вышло из-за того, что произошло всего восемь вбрасываний и две стандартные рекламные паузы. Такая "бесшовная" игра радует глаз скоростью, ее хотя бы не скучно смотреть. Или скучные моменты пролетают быстро. Хотя вскоре усталость после позавчерашнего матча с "Витязем" начала сказываться. Даже в первой половине стартовой трети матча было достаточно брака.

В первую половину периода было достаточно кривых пасов. Салават устал, а Динамо, наверное, нынче такое. pic.twitter.com/oNlaSRqlvs — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 29 October 2018

Хозяева, однако, знатно покуражились в атаке, моментами полностью подавляя "Динамо", причем усилиями не только первого звена. Так, можно вспомнить, как один Ткачев ловко уходит от преследования "бело-голубых", нарезая круги по чужой зоне. Самый, безусловно, верный момент для взятия ворот был у Линуса Умарка - они с Йоонасом Кемппайненом выбежали два в одного, однако, у Александра Еременко были свои планы на этот, несомненно, принципиальный матч.

Сэйв вполне годится для десятки лучших спасений недели. Защитник "Динамо" Андрей Миронов даже выложил его в своем Твиттере, отдельно снабдив комментарием-пасхалкой к известной фразе комментатора Дмитрия Федорова "Тащит все, как Сердюков".

Владимир Крикунов предлагает выпить яду

Наставник гостей известен в первую очередь двумя вещами: суровой физической подготовкой хоккеистов и следующей отсюда жесткостью. В московском матче, когда главным все еще был Владимир Воробьев, команды почти не вели силовой игры и это было удивительно - "Динамо" славилось своей твердостью, ядовитостью и, порой, игрой на грани фола.

Синее заграждение "Динамо" к лицу. Фото: "Салават Юлаев"

Все нормально, теперь москвичи снова готовы к злому хоккею. А уфимцам надо отдать должное: не стушевались. График динамики силовых приемов это подтверждает. Другой вопросом, что хитовать можно с разной целью, но об этом чуть ниже.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 OT Хиты СЮ 5 7 8 12 13 16 16 16 19 20 24 24 24 Хиты ДИН 2 3 6 7 11 15 17 17 19 23 23 27 27 Разница хитов 3 4 2 5 2 1 -1 -1 0 -3 1 -3 -3 Хиты СЮ за отрезок 5 2 1 4 1 3 0 0 3 1 4 0 0 Хиты ДИН за отрезок 2 1 3 1 4 4 2 0 2 4 0 4 0 Разница хитов за отрезок 3 1 -2 3 -3 -1 -2 0 1 -3 4 -4 0

График доступен по ссылке.

Следующая характеристика "Динамо" образца вчерашнего вечера - большое число бросков. Действительно большое.

Фото: "Салават Юлаев"

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 OT БВ СЮ 0 1 6 8 8 10 12 14 15 18 19 20 20 БВ ДИН 2 2 4 11 13 17 20 25 28 31 37 42 44 Разница БВ -2 -1 2 -3 -5 -7 -8 -11 -13 -13 -18 -22 -24 БВ СЮ за отрезок 0 1 5 2 0 2 2 2 1 3 1 1 0 БВ ДИН за отрезок 2 0 2 7 2 4 3 5 3 3 6 5 2 Разница БВ за отрезок -2 1 3 -5 -2 -2 -1 -3 -2 0 -5 -4 -2 Голы СЮ за отрезок 1 1 Голы ДИН за отрезок 1 1 1 %БВ СЮ за отрезок 50,00% 50,00% %БВ ДИН за отрезок 25,00% 33,33% 50,00%

График доступен по ссылке.

Мы еще коснемся расклада по всему месяцу, но уже сейчас бросается в глаза количество. Юха Метсола видал и больше, но защитникам так действовать попросту несолидно. Все такие игры пришлись на октябрь. Грубо говоря, раз в неделю оборона башкирской команды берет выходной.

Раз в неделю Метсола отражает 40+ за матч.



9.10. СЮ - Ава 3:2, 62/64



16.10. ММг - СЮ 1:2ОТ, 47/48



22.10. СЮ - Ава 0:1ОТ, 42/43



29.10. СЮ - Динамо 2:3ОТ, 41/44 pic.twitter.com/i77O4betSq — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) October 29, 2018

Подобное количество сложилось из двух факторов: во-первых, качественного отбора (в том числе и с помощью силовых приемов, а вот "Салават" перед своей синей линии почти не хитовал), во-вторых, из-за сильного вброса шайбы по борту, чтобы ее мог принять партнер на противоположном фланге - вспомните, как часто Метсола после неудачных попыток гостей выезжал за ворота и отправлял шайбу оттуда партнерам. Плюс время от времени гости проводили длинные передачи и старались не играть в средней зоне подолгу.

Как результат - серьезное владение шайбой. И тут дело не только в том, что происходит нагрузка вратаря, но и в том, что из игры выключаются полевые.

СЮ Динамо Разница Corsi 54 72 -18 Corsi for, % 42,86% 57,14% -14,29% Голы 5 на 5 2 2 0 Броски в створ 5 на 5 18 42 -24 Точность 5 на 5, % 11,11% 4,76% 6,35% PDO, % 106,35% 93,65% 12,70% Броски в створ за минуту в атаке 1,646 3,934 -2,288 Блокшоты за минуту в защите 0,984 0,988 -0,004

Именно фирменная "динамовская" агрессия и позволила им преуспеть в отборе. Еще раз - хитовать можно по-разному: чтобы погасить чужую атаку или чтобы еще и начать свою. Уфимцы провели отличный матч по игре на вбрасываниях, но проиграли борьбу за шайбу. Особенно обидно должно быть Петру Хохрякову. Забил впервые спустя месяц (или десять матчей), впервые за восемь игр и выиграл более половины единоборств на точке.

СЮ Динамо %СЮ Зона атаки 12 4 75,00% Средняя зона 9 8 52,94% Зона защиты 11 6 64,71% 5 на 5 28 18 60,87% В целом 32 18 64,00%

Гистограмма доступна по ссылке.

Центр гостей упал, но с шайбой уже его одноклубник. Фото: "Салават Юлаев"

Машинка Зингера иголочку сломала

Большой резонанс вызвал силовой прием Даниила Тарасова против Эдуарда Гиматова в стартовом сегменте встречи. Тарасов приложил Гиматова у борта, наказав того за игру против форварда гостей Микса Индрашиса. Возможно, поэтому судьи и не стали инкриминировать "динамовцу" никаких нелегальных действий. Если так, арбитры практически прямым текстом заявили, что в этом матче все по понятиям, а не по букве закона, мы же в России.

Даниил Тарасов крушит Эдуарда Гиматова. pic.twitter.com/cw0eyxhQo1 — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 29 October 2018

Гиматов играл без шайбы, а Тарасов ускорялся и бил его в плечом в лицо, он намеренно сделал это. Конечно, болельщики будут возмущаться в комментариях - вчера за подобную, но неумышленную атаку Антон Бурдасов получает 5+20, а здесь нет даже 2 минут, хотя на повторе все видно четко и ясно.

Удивительно - Максим Сидоренко и Евгений Ромасько опытные судьи, Ромасько и вовсе был первым российским рефери в АХЛ и НХЛ. На следующее утро после хита Бурдасова в СДК объявили о дисквалификации нападающего. Здесь же явно нужно выписывать нарушение хотя бы пост-фактум. Или надо, чтобы игроки Крикунова кого-то травмировали? Наверное, руководство лиги не будет об этом думать до следующего матча "Динамо" против СКА.

Цулыгин яростно реагирует на удаление Умарка, Панин успокаивает тренера. pic.twitter.com/KWmG1jDKka — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 29 October 2018

Григорий Панин набрал -5 в 5 матчах

Весной публика одобрительно встретила продление контракта с защитником. 11-й номер в самом деле заново расцвел в уфимском клубе. Тем не менее, даже его самые большие персональные фанаты обязаны признать: Панин уже не тот, что год назад. Вспомните, как часто он удалялся. Справедливости ради, сейчас две игры кряду Григорий как раз-таки предельно аккуратен в контакте с соперником. Он не дает повода придраться к себе арбитрам.

"Отошел", говорит судья Фото: "Салават Юлаев"

Но опять закончил матч с минусом. В последних пяти встречах у него полезность минус 5. С учетом нерешаемых Николаем Цулыгиным проблем "юлаевцев", это еще ладно. Однако, есть ведь и индивидуальные ошибки. Конец первого периода, последние несколько секунд, "Динамо" активно атакует (можете перемотать повыше на динамику бросков). С трудом "юлаевцы" погашают пыл атак москвичей и гости едут на смену. Шайба у Панина в зоне "Салавата". Казалось бы, подожди несколько секунд без приключений или сделай пас партнеру. Но Панин пробрасывается! Он пытался бросить по воротам, но промахнулся.

Это был бесполезный риск. Благо для уфимцев, что потом Александр Кадейкин выиграл последнее вбрасывание периода и "бело-голубые" не успели ничего создать.

С такими друзьями враги не нужны

В Уфе "Динамо" впервое в сезоне выиграло овертайм. Победу гостям подарили сами "юлаевцы". И кто эти антигерои? Игроки топ-6.

Да, Линус Умарк рисковал, отдавая шайбу вратарю, когда уходил на смену. Но ведь для него привычно делать пас в оборону перед уходом. И Юха Метсола точно не продолжатель славных и эпичных дел Никласа Сведберга (смотреть с 2:54) и Бена Скривенса - он нормально принял передачу и спокойно передал ее вперед.

Но что творит Вячеслав Основин? Этот вопрос должен громогласно звенеть в тишине Сиднейского оперного театра на пике исполнения "Волшебной флейты" Моцарта, когда Папагено теряет Папагину, а Основин - шайбу.

Закриссон блестяще использует пас Основина на ход и добывает Динамо победу в Уфе! pic.twitter.com/p1Ou9zAkSy — Azamat Shavlukov (@MrShavlukov) 29 October 2018

Основин делает поперечный пас Захару Арзамасцеву:

а) не глядя,

б) спиной к нападающим соперника,

в) в своей зоне и перед пятаком.

Мы же писали - рано его хвалить. Рано. Интересно, с какими чувствами он потом в раздевалке отдавал лисью шапку партнерам. Да и кому? Лучше всех сыграл Метсола, но его же Основин и подставил. Не блистал и до этого - получил минус, когда Евгений Мозер сравнял счет, не сумел в последние минуты матча нормально вывести шайбу из зоны защиты и соперники провели позиционную атаку, во время которой бросили в створ один раз и дважды мимо.

Бонусный факт к тому, с чего мы начинали статью: вы не найдете в официальном послематчевом фотоотчете качественной фотографии 7-го номера "Салавата", где он на первом плане и в фокусе. В новости на официальном сайте написано: "игра плавно перетекла в овертайм, где чуть более удачливыми оказались «динамовцы»". В самом деле - Патрик Закриссон действительно не ждал такого счастья.

Самая качественная фотография. Фото: "Салават Юлаев"

Итог октября и четыре задачи на ноябрь

Большой Октябрь, месяц, ознаменованный серией игр против серьезных соперников, завершен. Коротко и ясно подводим его итог.

№ Соперник ЗШ ПШ ОТ/Б ЗШ-ПШ О 1 vs ЦСКА 1 2 -1 0 2 vs Слован 4 1 3 2 3 vs Авангард 3 2 1 2 4 vs Трактор 5 0 5 2 5 @ Автомобилист 0 1 -1 0 6 @ Металлург 2 1 ОТ 1 2 7 @ Ак Барс 1 3 -2 0 8 vs Авангард 0 1 ОТ -1 1 9 vs СКА 2 1 1 2 10 vs Витязь 2 1 1 2 11 vs Динамо 2 3 ОТ -1 1 Итого 22 16 6 14

В 11 матчах набрано 14 очков из 22 возможных. В конце сентября мы писали следующее:

14-16 очков из 22 это реальная минимальная планка. Нужно победить московские команды, «Витязь», «Магнитку», «Трактор» и «Слован». Это 12 очков. Еще 2-4 заработать будет сложнее, но когда-то же выигрывать дерби все равно надо, да и со СКА ранее сумели справиться. Занятнее всего будут матчи с «Авангардом» и «Автомобилистом». Это будет проверка самыми «горячими» командами конференции.

Минимальная планка действительно достигнута. Столичные клубы победить не вышло, прочие обязательные очки уфимский коллектив набрал. Если смотреть в разрезе только топовых соперников, ситуация хуже.

Соперник ЗШ ПШ ОТ/Б ЗШ-ПШ О vs ЦСКА 1 2 -1 0 vs Авангард 3 2 1 2 @ Автомобилист 0 1 -1 0 @ Ак Барс 1 3 -2 0 vs Авангард 0 1 ОТ -1 1 vs СКА 2 1 1 2 Итого 7 10 -3 5

Лишь 5 очков из возможных 12. Реально уверенной и достойной высокоплотных респектов была победа только над СКА.

Этот месяц был очень полезен. Октябрь расставил все на свои места - "Салават" слабее, чем казалось в начале сезона, точно не все пятерки способны выиграть матч, Николай Цулыгин порой в растерянности. Повторимся: команду тащат первое и четвертое звено плюс Метсола.

Ноябрь будет проще, плюс поможет пауза на Евротур, тем более, что сыграют на нем только Тему Хартикайнен и Юха Метсола. В последний месяц осени "юлаевцев" ждут девять игр:

1 ноября "Салават Юлаев" - "Спартак"

3 ноября "Торпедо" - "Салават Юлаев"

5 ноября "Нефтехимик" - "Салават Юлаев"

16 ноября "Салават Юлаев" - "Адмирал"

18 ноября "Барыс" - "Салават Юлаев"

20 ноября "Сибирь" - "Салават Юлаев"

25 ноября "Салават Юлаев" - "Динамо" Минск

27 ноября "Салават Юлаев" - "Автомобилист"

29 ноября "Салават Юлаев" - "Металлург"

Мы утверждаем, что из 18 потенциальных баллов уфимцам по силам набрать 13-15. Выигрывать строго в пяти играх: против "Торпедо", "Нефтехимика", "Адмирала", "Сибири", минского "Динамо".

"Спартак" с новым тренером Алексеем Жамновым все еще нестабилен и может удивить. "Барыс" недавно выиграл пять подряд матчей. "Автомобилист" до сих пор номер один в лиге. "Магнитке" нужен реванш, не факт, что "Салават" будет готов к нему после екатеринбуржцев. В этих четырех матчах 3-5 баллов тоже по плечу. Действительно тяжко должно быть лишь с "Автомобилистом".

Вторая задача на ноябрь - разбудить Владимира Ткачева и зажечь хотя бы одно из затихших звеньев. Иначе даже десять обязательных баллов - высокая планка.

Два голевых паса в двух играх - неплохой задел. Фото: "Салават Юлаев"

Третья задача на ноябрь - предоставить полноценный матч Андрею Карееву или хотя бы обменять его. В системе клуба есть Иван Федотов и Даниил Тарасов. Учитывая, что второй вратарь и так вряд ли будет играть, сгодятся и они. Возможно, Кареева, Артема Федорова и Вячеслава Основина удастся обменять ради хорошего центра или надежного защитника. СКА и ЦСКА готовы принимать практически кого угодно и у них не играют, например, защитник Андрей Зубарев и центр Алексей Бывальцев у СКА и защитник Михаил Пашнин у ЦСКА.