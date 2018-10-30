Россия не даст разрешение на проведение учений НАТО в азовской акватории

В своей речи Аксенов подверг критике последние действия Украины в акватории Азовского моря. Их следствием стала принятая 25 октября Европарламетом резолюция о том, что в случае обострения конфликта в азовской акватории против России будут приняты очередные санкции. Но введение ограничений против России неизбежно отразится и на экономике Украины, считает глава республики Крым.