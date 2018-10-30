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Россия не даст разрешение на проведение учений НАТО в азовской акватории

30 октября 2018, 20:00
Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил о том, что Россия не намерена давать разрешение на проведение совместных учений НАТО и Украины в Азовском море.

По информации газеты «Известия» от 30 октября, Аксенов подчеркнул, что РФ будет жестко отстаивать свои национальные интересы в этом вопросе.

В своей речи Аксенов подверг критике последние действия Украины в акватории Азовского моря. Их следствием стала принятая 25 октября Европарламетом резолюция о том, что в случае обострения конфликта в азовской акватории против России будут приняты очередные санкции. Но введение ограничений против России неизбежно отразится и на экономике Украины, считает глава республики Крым.

В октябре Украина провела трехдневные учения в Азовском море, по итогам которых президент страны Пётр Порошенко заявил о готовности к отражению российской морской атаки. Кроме этого, власти страны объявили о проведении совместных учений с НАТО в этой же акватории.

После слов Порошенко в МИД России было сделано заявление о том, что территория Азовского моря не может использоваться без согласования с Москвой.

Однако руководство НАТО считает, что Украине необходимо свободно пользоваться данной акваторией, в том числе и для транспортного сообщения со странами альянса. Ранее со стороны главы НАТО звучали заявления о якобы дестабилизирующих действиях РФ в Азовском море.

В ближайшие месяцы планируется проведение заседания Совета объединения Евросоюз - Украина, на котором одним из вопросов будет ситуация в Азовском море.

Начало обострения российско-украинских отношений по азовской акватории было положено 25 марта 2018 года, когда Украиной было задержано судно «Норд», принадлежащее России. Членам экипажа судна были предъявлены различные обвинения вплоть до тюремного заключения.

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