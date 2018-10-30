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Рейтинг президента США снизился на 4% за неделю

30 октября 2018, 19:57
Рейтинг президента США Дональда Трампа среди избирателей снизился на 40% за последнюю неделю. Эта цифра ниже предыдущего показателя на 4%.

Как сообщает газета «Известия» от 30 октября, такое падение популярности Трампа связано с реакцией президента США на последние события в стране и в мире.

По данным соцопроса, проведенного с 22 по 28 октября, 54% граждан Соединенных Штатов не одобряют политику своего президента.

6 ноября состоятся очередные выборы в конгресс США. Их итоги имеют решающее значение для будущего курса страны. В частности, может иметь место импичмент действующего президента в случае смены партии власти.

В сентябре Дональд Трамп уже признавал падение своего рейтинга среди избирателей.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
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